Reggiana, Dionigi su Magnani: "In una delle prossime 2 gare giocherà sicuramente"

Il tecnico della Reggiana Davide Dionigi alla vigilia del derby contro il Modena ha fatto il punto anche sulla situazione in rosa e sul possibile impiego dal primo minuto del centrale difensivo Giangiacomo Magnani, uno dei grandi colpi del mercato estivo. Queste le sue parole in conferenza stampa:

Quali novità arrivano dall’infermeria?

"Gondo è recuperato e ha già avuto minutaggio, Magnani pure. Purtroppo non ce la fanno ancora Quaranta, Reinhart, Rozzio e Girma, che ha preso una brutta botta".

È arrivato il momento di vedere Magnani dal primo minuto?

"Lo stiamo valutando: in una delle prossime due partite giocherà di sicuro, vedremo se domani o ad Avellino. Giangiacomo era fermo da diversi mesi e aveva bisogno di adattamento, come successo ad altri nuovi arrivati. Metterli in campo quando non stanno bene significa rischiare di bruciarli: preferisco tutelare giocatore, società e gruppo".