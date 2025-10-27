Il Cittadella stende l'Inter U23, Iori: "Vittoria meritata, ora guai ad abbassare la guardia"

"Sono felice per i ragazzi, abbiamo fatto una grande prestazione e potevamo andare in vantaggio già nel primo tempo. È stata un’ottima partita contro una signora squadra a cui abbiamo concesso pochissimo. Si tratta di una vittoria meritata". Il tecnico del Cittadella Manuel Iori parla così dopo il successo per 1-0 contro l'Inter U23 nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie C.

"All'inizio non è stato facile, retrocedere e dover ripartire non lo è mai. Però sono sempre stato convinto del valore del gruppo e ora che stiamo risalendo non dobbiamo mollare. - prosegue il tecnico come riporta Trivenetogoal.it - Guai ad abbassare la guardia o sentirci appagati, ci sono ancora tanti punti da recuperare. Oggi abbiamo dato seguito al lavoro iniziato dopo un avvio complicato e i risultati si stanno vedendo. Anche con l’infermeria piena, chi è sceso in campo ha dato tutto. Abbiamo cambiato qualcosa nel modo di giocare e i ragazzi hanno risposto alla grande".

"Ora stiamo vincendo, ma non è finita. Domani ci riposiamo e mercoledì si torna a lavorare: dobbiamo continuare su questa strada e risalire ancora".