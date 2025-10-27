Avellino, sopralluogo dei tecnici comunali al Partenio dopo le scosse di terremoto. La situazione

Dopo le forti scosse di terremoto dei giorni scorse, l’attenzione ad Avellino e in Irpinia resta alta con le varie strutture comunali che sono state, e sono tuttora, al centro di una serie di sopralluoghi tecnici per verificare eventuali danni.

Molte delle strutture – dal campo Coni ad alcune scuole calcio - sono state infatti chiuse e le attività sono stare sospese dopo l’ordinanza commissariale come riferisce Sportchannel.214, ma non lo Stadio Partenio.

Questa mattina infatti, si apprende, c’è stato un sopralluogo tecnico-visivo da parte degli ingegneri del Comune che si sono accertati dell’assenza di danni. L’impianto non è stato però chiuso precauzionalmente, visti i bassi rischi di danni, con la squadra di Raffaele Biancolino che si è allenata sia ieri sia oggi sul terreno del Partenio per preparare la sfida contro il Pescara in trasferta.