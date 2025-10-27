Palermo-Monza, i convocati di Bianco: Petagna ancora out. Ci sono Brorsson e Galazzi
Sono 26 i calciatori convocati dal tecnico del Monza Paolo Bianco per la sfida contro il Palermo di domani. Rispetto all’ultima gara rientrano Brorsson in difesa e Galazzi a centrocampo, mentre sono ancora indisponibili Antov, Forson, Alvarez e Petagna. Questo l’elenco completo:
Portieri: Pizzignacco, Thiam, Strajnar
Difensori: Brorsson, Lucchesi, Izzo, Ravanelli, Delli Carri, Bakoune, Capolupo, Domanico, Carboni
Centrocampisti: Azzi, Obiang, Sardo, Zeroli, Birindelli, Colombo, Galazzi, Colpani, Pessinam
Attaccanti: Maric, Caprari, Keita, Ciurria, Mota Carvalho
