Parma carica le Azzurre. Entusiasmo all’Istituto Toscanini per l’incontro con le calciatrici

Applausi, il coro ‘Italia, Italia’ e tanta emozione negli sguardi dei piccoli tifosi. Si è aperto così l’incontro andato in scena questa mattina tra alcune calciatrici della Nazionale Femminile, guidate dalla capo delegazione Sara Gama, e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Toscanini. Circa 150 bambini di quarta primaria e terza media hanno avuto l’occasione di passare un’ora in compagnia delle Azzurre, attese domani allo stadio ‘Tardini’ (ore 18.15, diretta su Rai 2) dalla prestigiosa amichevole con il Brasile.

Un’accoglienza da star per la capitana del Parma Caterina Ambrosi e per le sue compagne Barbara Bonansea, Francesca Durante, Laura Giuliani, Elena Linari, Beatrice Merlo, Nadine Nischler, Marta Pandini ed Emma Severini, tutte rimaste colpite dall’affetto ricevuto dalla giovane platea. “È bellissimo vedere così tanti bambini entusiasti di vederci”, ha subito dichiarato Bonansea, “ci gasate tanto” ha invece rilanciato Severini, scaldando ulteriormente la folla e invitando i piccoli fan a fare il tifo anche domani direttamente dalle tribune dello stadio.

Dopo le foto di rito, le Azzurre hanno risposto alle domande degli studenti, raccontando di come è nato il loro amore per il calcio, dei sacrifici fatti per inseguire il loro sogno e dei grandi passi in avanti fatti negli ultimi anni dal movimento. Un incontro scandito dalla passione per la maglia della Nazionale: un sentimento che ha unito intervistate e intervistatori, usciti dall’auditorium dell’Istituto con occhi sognanti e con la voglia di continuare a fare il tifo per l’Italia, questa volta direttamente dal ‘Tardini’, pronto tra poco più di 24 ore a colorarsi di azzurro e di bandiere tricolore.