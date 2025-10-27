Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italia, Soncin: "Per prima cosa andiamo in Brasile. E poi proviamo ad arrivare fino in fondo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:19Calcio femminile
Tommaso Maschio

Nel corso della conferenza stampa alla viglia dell’amichevole contro il Brasile di domani al Tardini (ore 18:15, diretta su Rai 2), il ct dell’Italia Andrea Soncin ha parlato non solo delle sue ambiziosi, ma anche di quelle della squadra guardando al Mondiale che si giocherà proprio nel paese sudamericano.

"Ma in tutti i momenti che ho vissuto in prima persona è come se ci fossero tutte le ragazze. Sono un sognatore da allenatore come ero ambizioso da giocatore, non mi pongo limiti. - spiega il ct azzurro - Ma sono anche concreto e ho la consapevolezza che solo il lavoro quotidiano può portarci ad arrivare a certi obiettivi e traguardi. Stiamo vivendo un momento magico e lo voglio condividere con tutte le ragazze perché sono loro le protagoniste in campo e loro fanno sognare i bambini e le bambine".

Ci deve essere l'ambizione e l'arroganza di poter vincere un Mondiale?
"Ti ringrazio per la domanda diretta, ma ti rispondo come prima dell'Europeo. Volevamo fare un torneo da protagoniste e arrivare fino in fondo. I sentimenti negativi dopo la semifinale vanno a darti la risposta perché c'era la consapevolezza di poterlo fare. Ora dobbiamo conquistare la possibilità di andare in Brasile e poi giocarci al meglio la semifinale che ci sarà in Brasile per arrivare fino in fondo con tutte le esperienze che stiamo facendo. Vogliamo gestire al meglio l'ultimo minuto della semifinale a differenza di quanto successo con l'Inghilterra".

