Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo

Una scelta perfetta. Che calza a pennello per il nuovo Milan.Giorgio Furlani e Igli Tare, centro gravitazionale e deus ex machina del mercato rossonero, hanno colto nel segno con la guida tecnica del progetto milanista. Massimiliano Allegri.

Nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio, parliamo di Milan.

Tomori sogna un futuro da bandiera rossonera
Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato da SportMediaset. "Noi primi? Contro la Fiorentina abbiamo fatto una buona partita, c'è un ambiente positivo, ma sempre il mister ci dice di concentrarci sulla prossima partita ed è quello che stiamo facendo per restare al primo posto"

È una tua seconda vita in rossonero?
"Sì, secondo me per tutti è così. L’anno scorso non è andata bene. Quest'anno abbiamo nuovi giocatori, un nuovo allenatore e adesso il clima è diverso: abbiamo iniziato bene la stagione e vogliamo continuare così, non solo nei singoli, ma anche per la squadra. A me il mister ha chiesto certe cose e io cerco di farle sul campo sono contento per le mie prestazioni e per come sta giocando la squadra. Il rinnovo? Come ho sempre detto da quando sono arrivato, il Milan è un grande club e finché dalla dirigenza non mi dicono 'Adesso basta', io resto qua, ho una casa qua. Non ho pensato onestamente troppo al rinnovo di contratto, perché voglio pensare alla prossima partita come vuole il mister. Poi, quando mi chiederanno del contratto, ci penserò".

".

