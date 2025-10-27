Fantacalcio, Top & Flop 8^ giornata Serie A 2025-2026

Si conclude l'ottava giornata di campionato, ecco i top & flop della giornata al fantacalcio.

TOP

Anguissa: chiude il big match con un gran gol a corollario di una grandissima partita. Ormai non ci sono più dubbi, è uno dei migliori centrocampisti del campionato e anche se a numeri non è un top è un giocatore di cui è impossiible privarsi per rendimento. Fantavoto 10.5.

Dybala: torna al gol dopo un lunghissimo digiuno e decide la sfida che rimette al primo posto la Roma in coabitazione col Napoli. Il discorso su di lui è sempre il solito, se sta bene gioca e fa la differenza ma i ripetuti infortuni non possono essere considerati come fattore che condizionano il suo impiego. Fantavoto 10.

Leao: seconda partita di fila in gol e segnali sempre più incoraggianti per la centralità nella manovra. In alcuni frangenti si vede che deve ancora adattarsi al ruolo ma se riuscirà a trovare continuità i suoi numero potrebbero diventare i migliori da quando è al Milan. Fantavoto 10.

FLOP

David: oltre a non segnare riesce pure a fare un danno difensivo che di fatto costa la rete di Basic che decide la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Situazione molto difficile e fino a che non si sblocca è più che legittimo pensare di metterlo in panchina in presenza di un'alternativa. Arriveranno tempi migliori. Fantavoto 5.

Acerbi: partita disastrosa, in ritardo nell'occasione del rigore anche se non commette lui il fallo, e sempre in ritardo nelle chiusure sugli inserimenti dei centrocampisti del Napoli. Lecito che sbagli qualche partita alla sua età ma rimane uno dei punti fermi della difesa nerazzurra. Fantavoto 5.

Gosens: dopo la strepitosa annata passata, sembra uno dei più in difficoltà in questo momento disastroso della viola. Contro il Bologna viene ammonito e sostituito da Fortini che è uno dei migliori nel secondo tempo. Al momento la sua titolarità non sembra in dubbio ma deve stare attento. Fantavoto 4.5.