Che tegola sul Napoli: lesione del bicipite femorale per De Bruyne, rischia 4 mesi di stop

"In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Recita così il report medico del Napoli uscito nella giornata di ieri in merito alle condizioni di Kevin De Bruyne, infortunatosi dopo aver calciato (e segnato) il rigore che aveva sbloccato la partita del "Maradona" contro i nerazzurri.

Secondo quanto riporta Sky Sport, già nella giornata di ieri De Bruyne è partito per il Belgio con un aereo privato per iniziare le cure, che saranno dunque affidate a specialisti di sua fiducia. Da quanto trapela, il centrocampista belga è più orientato all'operazione chirurgica piuttosto che alla terapia conservativa, scelta quest'ultima adottata invece da Lukaku.

Lo stop sarà lungo, il rischio è che De Bruyne debba rimanere lontano dal terreno di gioco per 3-4 mesi. Continua dunque la maledizione infortuni per il Napoli, che ancora prima di iniziare la stagione ha perso Lukaku e spesso ha dovuto reinventare la difesa a causa dei malanni degli interpreti titolari nel ruolo. Un altro grattacapo, e non da poco, per Antonio Conte.