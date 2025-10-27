TMW Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus

La Juventus ha rotto gli indugi e attorno all'ora di pranzo ha comunicato l'esonero del tecnico della prima squadra Igor Tudor e dei suoi principali e più diretti collaboratori. Fatale per il croato la sconfitta di ieri sera sul campo della Lazio, la terza di fila collezionata dai bianconeri tra Serie A e Champions League.

Emerge peraltro in queste ore anche un retroscena relativo proprio alla partita di ieri sera dell'Olimpico e a quanto avvenuto nello specifico nel corso dell'intervallo. Secondo quanto appreso e ricostruito da TMW, si sono registrati negli spogliatoi dei momenti di tensione tra Tudor e alcuni dei suoi calciatori. Con ogni probabilità non si tratta di una cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma è un episodio che racconta l'inquietudine e l'insoddisfazione che si registra in queste settimane nel mondo Juventus.

Con questo comunicato, la Juventus ha reso noto l'esonero di Tudor: "Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".