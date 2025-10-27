Polemiche arbitrali, Allegri: "Per gli errori a favore si chiude un occhio, per quelli contro si apre il terzo..."

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima del match infrasettimanale contro l'Atalanta, toccando anche il tema delle polemiche arbitrali dopo questo fine settimana.

Il fine settimana e le tantissime polemiche arbitrali?

"Bisogna andare avanti, indietro non si può tornare. Arbitrare è difficile, soprattutto in questo calcio in cui la velocità è pazzesca, ci sono tanti contrasti. Il VAR ha migliorato tante cose, ma se poi diventa soggettivo si creano delle discussioni... Gli arbitri vanno lasciati arbitrare, sbagliano come tutti noi, serve solo un po' più di serenità nell'accettare le cose. Quando succedono a favore si chiude un occhio, quando ce li danno contro si apre anche il terzo... Gli arbitri sono giovani, alcuni devono fare esperienza ma le cose si sistemeranno e tutto andrà per il meglio".

Alcune polemiche hanno riguardato anche il Milan...

"Noi bisogna guardare quello che facciamo noi sul campo, le decisioni arbitrali vanno solo accettate nel bene e nel male, posto che arrabbiarsi se c'è qualcosa contro è normale, è umano. Noi dovevamo solo avere lucidità per costruire le azioni giuste per portarci al gol. Noi invece in quel momento abbiamo giocato male. Ripeto, noi non dobbiamo pensare alle decisioni arbitrali ma solo al migliorare il nostro gioco".

Cosa possono fare gli allenatori per aiutare gli arbitri?

"A volte sbaglio anche io perché mi arrabbio. Parlo di me stesso, dovrei stare più tranquillo, ma sono umano e a volte posso andare fuori dalle righe anche se dovrei cercare di controllarmi anche in quei momenti. Quella della Lega pro potrebbe essere una soluzione. Visto che c'è il VAR, potrebbe esserci un jolly da richiedere.".