Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo

Anno nuovo, storia antica. La Juventus ha combinato un disastro epocale di programmazione e di progettazione del nuovo corso e del nuovo ciclo. E' ufficiale l'esonero di Igor Tudor che non è mai stato, al netto delle parole ufficiali, saldo al suo posto. Non è mai stato la prima, seconda o terza scelta del nuovo corso. E ora?

La Juventus ha esonerato Igor Tudor, ora la notizia è anche ufficiale.

Si legge nella nota dei bianconeri: "Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci". E ancora, la Juventus conferma anche la nomina di tecnico ad interim per la prima squadra bianconera per Massimo Brambilla, guida tecnica della NextGen che siederà in panchina per la prossima gara, quella contro l'Udinese: "La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale".