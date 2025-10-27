Juventus, entra nel vivo la trattativa con Spalletti: possibile incontro nelle prossime ore

Entra nel vivo la trattativa tra Juventus e Luciano Spalletti, individuato come erede ideale di Igor Tudor. Le parti, in questo momento, discutono su quelli che sono gli aspetti contrattuali: i bianconeri avrebbero offerto un contratto fino a giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di arrivo in Champions League.

L’allenatore avrebbe dato apertura a questa formula ma resterà da capire se il rinnovo sarà di uno o due anni, informa Sky Sport: secondo l'emittente satellitare ci potrebbe essere un incontro tra le parti nelle prossime ore. Ci sono tutte le condizioni, nel caso in cui dovesse essere trovata anche l’intesa economica, per far sì che Spalletti torni in Serie A. L’ex Roma e Inter, nelle scorse settimane, aveva ricevuto offerte dal Nottingham Forest (una trattativa mai davvero approfondita tra le parti), dal Fenerbahçe (club che ha rifiutato) dopo l’addio di Mourinho e dal Qatar.

L’avventura di Igor Tudor alla guida della Juventus si è conclusa poche ore dopo la sconfitta dell’Olimpico. Il tecnico croato - scrive il sito de La Gazzetta dello Sport - ha pagato una crescente confusione tattica e di ruoli che, con il passare delle settimane, è diventata sempre più evidente. Ma a pesare non sono stati solo i risultati: secondo la società, le sue continue analisi e giustificazioni hanno finito per sembrare una ricerca costante di alibi. Un atteggiamento lontano da quello che alla Continassa definiscono "stile Juve".