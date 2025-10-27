Aglietti sulla Samp: "Per Foti occasione molto importante. Gregucci? Le gerarchie sono chiare"

“Le dinamiche le si conoscono solo dall’interno, dall’esterno vediamo solo i componenti della rosa, la squadra per intero. La Samp ha tanti tifosi, un seguito pazzesco anche in trasferta. Allo stesso modo, vestire questa maglia non è una cosa scontata in Serie B. Quindi si innescano delle responsabilità che in questo momento, forse, i calciatori fanno fatica a sopportare”. Il tecnico Alfredo Aglietti intervistato da Pianetaserieb.it ha parlato così della situazione in casa Sampdoria soffermandosi anche sul cambio di allenatore.

“Quest’anno la squadra ha qualcosa in meno in termini di qualità, ma può sempre lottare per arrivare ai play-off anche se la partenza non è stata positiva, c’è stato subito un cambio allenatore. - prosegue Aglietti – Vediamo Foti, che conosce bene l’ambiente, cosa sarà capace di trasmettere. Per lui è la prima volta da capo allenatore (anche se ufficialmente è Gregucci a ricoprire l’incarico NdR) e bisognerà capire cosa riuscirà a fare, ma di sicuro è un’occasione molto importante per lui. A livello burocratico bisogna rispettare alcune regole, dunque capita che accadano queste cose, si nomina un capo allenatore, ma poi bisogna capire chi effettivamente guiderà il gruppo. Di certo Foti ha bisogno di una persona esperta come Gregucci che ha fatto tanta Serie B. Credo che la società ha ben messo in chiaro quelle che sono le gerarchie per quanto riguarda le decisioni della squadra”.

Infine Aglietti si sofferma anche sull’esonerato Massimo Donati: “Dopo la partita con il Pescara sembrava che qualcosa fosse cambiato, invece si è incappati in un’altra sconfitta, a Chiavari. Dispiace per Donati, che avrebbe potuto dimostrare il suo valore, ma avrà altre chance. Era la prima volta in Serie B, può aver pagato un pizzico di inesperienza, ma è normale”.