Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Aglietti sulla Samp: "Per Foti occasione molto importante. Gregucci? Le gerarchie sono chiare"

Aglietti sulla Samp: "Per Foti occasione molto importante. Gregucci? Le gerarchie sono chiare"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 22:49Serie B
Tommaso Maschio

“Le dinamiche le si conoscono solo dall’interno, dall’esterno vediamo solo i componenti della rosa, la squadra per intero. La Samp ha tanti tifosi, un seguito pazzesco anche in trasferta. Allo stesso modo, vestire questa maglia non è una cosa scontata in Serie B. Quindi si innescano delle responsabilità che in questo momento, forse, i calciatori fanno fatica a sopportare”. Il tecnico Alfredo Aglietti intervistato da Pianetaserieb.it ha parlato così della situazione in casa Sampdoria soffermandosi anche sul cambio di allenatore.

“Quest’anno la squadra ha qualcosa in meno in termini di qualità, ma può sempre lottare per arrivare ai play-off anche se la partenza non è stata positiva, c’è stato subito un cambio allenatore. - prosegue Aglietti – Vediamo Foti, che conosce bene l’ambiente, cosa sarà capace di trasmettere. Per lui è la prima volta da capo allenatore (anche se ufficialmente è Gregucci a ricoprire l’incarico NdR) e bisognerà capire cosa riuscirà a fare, ma di sicuro è un’occasione molto importante per lui. A livello burocratico bisogna rispettare alcune regole, dunque capita che accadano queste cose, si nomina un capo allenatore, ma poi bisogna capire chi effettivamente guiderà il gruppo. Di certo Foti ha bisogno di una persona esperta come Gregucci che ha fatto tanta Serie B. Credo che la società ha ben messo in chiaro quelle che sono le gerarchie per quanto riguarda le decisioni della squadra”.

Infine Aglietti si sofferma anche sull’esonerato Massimo Donati: “Dopo la partita con il Pescara sembrava che qualcosa fosse cambiato, invece si è incappati in un’altra sconfitta, a Chiavari. Dispiace per Donati, che avrebbe potuto dimostrare il suo valore, ma avrà altre chance. Era la prima volta in Serie B, può aver pagato un pizzico di inesperienza, ma è normale”.

Articoli correlati
Aglietti sul Brescia: "Bisogna chiudere sul campo, altrimenti si dà spazio a pensieri... Aglietti sul Brescia: "Bisogna chiudere sul campo, altrimenti si dà spazio a pensieri strani"
...con Alfredo Aglietti ...con Alfredo Aglietti
Aglietti sui play-off di B: “Spezia favorito, ma la Juve Stabia può essere la sorpresa”... Aglietti sui play-off di B: “Spezia favorito, ma la Juve Stabia può essere la sorpresa”
Altre notizie Serie B
Aglietti sulla Samp: "Per Foti occasione molto importante. Gregucci? Le gerarchie... Aglietti sulla Samp: "Per Foti occasione molto importante. Gregucci? Le gerarchie sono chiare"
Reggiana, Dionigi su Magnani: "In una delle prossime 2 gare giocherà sicuramente"... Reggiana, Dionigi su Magnani: "In una delle prossime 2 gare giocherà sicuramente"
Avellino, sopralluogo dei tecnici comunali al Partenio dopo le scosse di terremoto.... Avellino, sopralluogo dei tecnici comunali al Partenio dopo le scosse di terremoto. La situazione
Pescara-Avellino, i convocati di Vivarini: ancora out Merola, ma torna Cangiano Pescara-Avellino, i convocati di Vivarini: ancora out Merola, ma torna Cangiano
Palermo-Monza, i convocati di Bianco: Petagna ancora out. Ci sono Brorsson e Galazzi... Palermo-Monza, i convocati di Bianco: Petagna ancora out. Ci sono Brorsson e Galazzi
Dionisi: "Mi aspetto un Empoli che giochi per vincere. Il prossimo step è caratteriale"... Dionisi: "Mi aspetto un Empoli che giochi per vincere. Il prossimo step è caratteriale"
Cesena-Carrarese, i convocati di Calabro: out anche Hasa, ma rientra Sekulov Cesena-Carrarese, i convocati di Calabro: out anche Hasa, ma rientra Sekulov
Palermo, Inzaghi: "Monza di categoria superiore. Se nelle prossime 9 ne perdiamo... Palermo, Inzaghi: "Monza di categoria superiore. Se nelle prossime 9 ne perdiamo una va bene"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
4 Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
5 Panchina Juventus: il preferito è Luciano Spalletti. Il club vuole un contratto fino a fine stagione
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, entra nel vivo la trattativa con Spalletti: possibile incontro nelle prossime ore
Immagine top news n.1 Retroscena Tudor: ieri momenti tesi con la squadra nell'intervallo di Lazio-Juventus
Immagine top news n.2 Panchina Juventus: Spalletti resta nome caldo ma serve trattare. Il punto
Immagine top news n.3 Tudor è stato esonerato dalla Juventus, il comunicato. Con l'Udinese allena Brambilla
Immagine top news n.4 Polemiche arbitrali, Allegri: "Per gli errori a favore si chiude un occhio, per quelli contro si apre il terzo..."
Immagine top news n.5 Tudor esonerato, i nomi per il dopo: Palladino accetta un anno, Mancini vuole progetto
Immagine top news n.6 La Juventus ha deciso: Tudor sarà esonerato. Soluzione interna per l'Udinese
Immagine top news n.7 Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni sul VAR
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.2 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.3 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari: "Perugia, serve una vittoria per ridare morale a una piazza depressa"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roberto Tricella: "Juve, andrei su Palladino. Inter, Lautaro deve darsi una regolata"
Immagine news Altre Notizie n.3 Enzo Bucchioni: "Roma, Gasp ha dimostrato che è da big. Juve-Spalletti? Dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina-Bologna, Bonfrisco: "Rigore su Bernardeschi, il VAR doveva intervenire"
Immagine news Serie A n.2 Cremonese, Baschirotto: "Vardy il più forte con cui ho giocato, con Umtiti. Per me è un esempio"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, la Curva Nord non prenderà parte alla trasferta di Torino: il comunicato
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Bremer saluta Tudor: "Grazie di tutto mister, in bocca al lupo per il futuro"
Immagine news Serie A n.5 Tudor esonerato dalla Juventus, Yildiz: "Grazie di tutto, mister. Ti auguro il meglio per il futuro"
Immagine news Serie A n.6 Como, Diao: “Quando sei fuori è difficile, ora sono tornato con più entusiasmo che mai"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Aglietti sulla Samp: "Per Foti occasione molto importante. Gregucci? Le gerarchie sono chiare"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi su Magnani: "In una delle prossime 2 gare giocherà sicuramente"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, sopralluogo dei tecnici comunali al Partenio dopo le scosse di terremoto. La situazione
Immagine news Serie B n.4 Pescara-Avellino, i convocati di Vivarini: ancora out Merola, ma torna Cangiano
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Monza, i convocati di Bianco: Petagna ancora out. Ci sono Brorsson e Galazzi
Immagine news Serie B n.6 Dionisi: "Mi aspetto un Empoli che giochi per vincere. Il prossimo step è caratteriale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Cittadella stende l'Inter U23, Iori: "Vittoria meritata, ora guai ad abbassare la guardia"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gagno: "In vetta c'è più pressione, ma è questo il bello. Gallo è un vincente"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati dei posticipi: prima vittoria per il Perugia. Inter U23 ko col Cittadella
Immagine news Serie C n.4 Picerno, tegola a centrocampo: rottura del crociato e distrazione del collaterale per Maselli
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Ferrero contro Liverani: "La squadra è forte, ma gioca con paura. E non deve"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, smentito Campolattano: "Club in vendita. Ma nessun contatto con questo gruppo"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia U17, Volpini: "L'infortunio capitò il 29 febbraio. Resterò in casa quando tornerà nel '28"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Oliviero: "Non immagino di essere una veterana. Ogni gara è come fosse la prima"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Per prima cosa andiamo in Brasile. E poi proviamo ad arrivare fino in fondo"
Immagine news Calcio femminile n.4 FIFPRO Women's World 11: ecco le 26 finaliste. Niente Italia, dominano Inghilterra e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Oliviero: "Sempre ammirato il Brasile per le sue qualità. Di Lorenzo un esempio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Viviamo un momento magico. Col Brasile gara intensa e fisica"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?