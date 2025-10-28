Gomez: "Gasperini ti spinge a dare il massimo. Esonero Tudor? Non sono sorpreso"

Ospite durante la trasmissione "L'Originale" di Sky Sport Alejandro "Papu" Gomez ha toccato tanti temi, fra cui l'esonero di Igor Tudor da parte della Juventus: "Non sono rimasto molto sorpreso. La Juventus non viene da un periodo positivo, non riesce a trovare la sua filosofia di gioco. Brambilla? Lo conosco bene, ha fatto bene all’Atalanta. E io mi sono andato ad allenare con lui quando ‘è successo ciò che è successo con Gasp’ perché mi ha aperto le porte della Primavera“.

L'ex Atalanta, oggi al Padova, ha parlato anche di Raffaele Palladino: "Credo sia pronto per una panchina importante. Penso che abbia fatto molto bene al Monza e alla Fiorentina. Ora aspetta la sua opportunità in una grande squadra, io lo andrei a prendere. Lui è giovane, ha voglia di allenare e farsi vedere. Essere giovane ti permette di integrarti più facilmente nel gruppo. Nei mesi in cui ho lavorato con lui sono stato bene. Prepara bene le partite, è un ragazzo intelligente. Può essere un allenatore valido per la Juventus".

Gomez parla così di Gasperini: "Non fa grandi cose diverse rispetto ad altri allenatori. Mentalmente ti spinge a dare il massimo, se sei intelligente e riesci a tenere botta, ti fa migliorare. Se sei uno che molla mentalmente, con lui non ce la fai. Prepara bene le partite, si adatta alle caratteristiche dei giocatore, ma la cosa più importante è che riesce ad entrarti nella testa e ti migliora".