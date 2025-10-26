Podcast TMW Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso

Le parole di Teun Koopmeiners suonano come un'ammissione. Delle colpe sue e della società bianconera. Come il manifesto di un errore globale di valutazione. Dei media, dei tifosi, della dirigenza, del calciatore. Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso. Perché?

Così Koopmeiners a Prime Video dopo il Real Madrid

"Sicuramente ho attraversato un periodo un po’ complicato, e me ne assumo la responsabilità. Ne ho parlato anche con la società e con il mister. In alcune partite ho giocato in una posizione non mia, troppo avanzata, ma io mi considero un centrocampista: mi piace costruire gioco, gestire il pallone a centrocampo, cercare il passaggio giusto. Certo, mi piacerebbe anche segnare, ma la mia natura è quella di un centrocampista puro. Per esempio, contro l’Atalanta ho giocato bene nel mio ruolo, mentre contro il Villarreal ho dovuto adattarmi da attaccante, e quello non sono io. Ho chiarito la cosa con l’allenatore e oggi sono tornato a giocare dove mi sento più a mio agio. Devo continuare a migliorare e a dare di più, anche se penso di aver fatto delle buone partite. La chiave è trovare continuità, mantenere sempre uno spirito positivo e pensare al bene della squadra, perché alla fine è quello che conta davvero."