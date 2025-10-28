Pruzzo: "Dybala è il miglior calciatore della Roma. Cristante? Non so quanto possa durare lì"

A Radio Radio Roberto Pruzzo ha detto la sua sulla Roma, reduce dal successo sul Sassuolo che spinge i giallorossi in vetta: "Dybala è il miglior calciatore della Roma a livello tecnico, Dovbyk è entrato bene ed è sembrato rinfrancato. Cristante trequartista? Non so se questa sia la strada maestra, faccio fatica a pensare che possa giocare lì fino a fine stagione".

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma di Gasperini: "Quando affrontiamo una partita, non la affrontiamo pensando a come minimizzare le difficoltà degli avversari. Noi sappiamo chi siamo e pensiamo a come affrontare la gara al meglio in base a chi siamo. Sono squadre diverse e noi proveremo a trovare gli spazi giusti. La Roma è una squadra fortissima, solida e con le idee chiare. Il suo allenatore è un riferimento per quello che ha fatto e ciò che ha ispirato, anche a livello di gioco. Una partita difficile, che affronteremo con la massima umiltà, volontà di fare bene e fiducia".

Un allenatore esperto con un emergente.

"Io voglio imparare da tutti e lui è senza dubbio un grande riferimento. Ha ispirato tanto questo campionato e tanti allenatori. Soprattutto la velocità con cui riesce a trasformare le sue squadre. Andiamo con tanta volontà di giocare la partita e giocare bene".