Triestina, prima amara per Tesser: "Persa una partita dominata, non si può prendere un gol così"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:19Serie C
Daniel Uccellieri

Ritorno amaro per Attilio Tesser sulla panchina della Triestina. L'esperto tecnico, infatti, ha rimediato una sconfitta di misura con la Dolomiti Bellunesi alla prima stagionale sulla panchina alabardata. Queste le parole dell'allenatore in sala stampa, come riportato dal sito ufficiale del club triestino:

"Credo la Triestina abbia fatto la partita per tutta la durata, giocando prevalentemente nella loro metà campo e sviluppando anche qualcosa di buono, magari senza riuscire tanto a finalizzare ma le uniche parate della partita le ha fatte il portiere loro. Abbiamo avuto occasioni importanti con Ionita, Faggioli, una deviazione di un difensore loro ad inizio ripresa a millimetri dal palo, una bella imbucata di Crnigoj per Faggioli a metà secondo tempo, le situazioni importanti le abbiamo avute noi subendo di fatto un solo tiro in porta centrale. Non siamo stati capaci di indirizzare una partita che abbiamo pressoché dominato o quantomeno condotto esclusivamente noi.

Il gol preso è un gol che non possiamo prendere, non nasceva da una situazione di pericolo, è una palla sulla quale con un minimo di esperienza in più si calcia in fallo laterale, per evitare qualsiasi eventuale problema. Se poi vogliamo considerarlo calcio di rigore, non mi attacco al fatto che non ci fosse ma abbiamo chiesto la revisione al monitor, è un dato concreto della partita, non robetta. Peccato perché queste sono partite che non puoi mai perdere e alla fine le perdi.

Sono contento perché in tre giorni la squadra ha fatto le cose che son state richieste, sotto l'aspetto tattico abbiamo concesso poco e niente, forse proprio niente. Abbiamo fatto bene tutte le coperture in mezzo al campo, prendendo solo una ripartenza nel primo tempo su una punizione battuta velocemente sulla quale abbiamo un po' dormito, ma per il resto non ho nulla da ridire, l'impegno è stato massimale ed è stato messo sul campo fino in fondo. C'è stata la massima applicazione da parte di tutti, fa male perché abbiamo concesso un unico episodio e l'abbiamo pagato decisamente caro, purtroppo non siamo nella condizione per pagare in questa maniera.

Ringrazio i nostri tifosi che son venuti in tanti stasera in una giornata feriale dandoci sostegno, mi spiace non esser riusciti a dar loro un risultato positivo. Dovremo crescere, abbiamo una settimana per preparare una partita estremamente importante e delicata, contro una squadra che insieme al Vicenza è la più attrezzata per fare un campionato di vertice, dobbiamo prepararci bene".

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
