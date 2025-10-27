Ternana, Ferrero contro Liverani: "La squadra è forte, ma gioca con paura. E non deve"

Il consulente della proprietà della Ternana Massimo Ferrero a margine di un incontro con il sindaco Stefano Bandecchi sulla questione dello stadio-clinica ha parlato anche del momento della squadra rossoverde tornando sul pareggio contro l’Arezzo puntando il dito su Fabio Liverani: “Quel pareggio per me è come se fosse una sconfitta, l’abbiamo persa noi perché non si difende l’1-0 e non si sostituiscono Proietti e Ferrante al 56’. Questo diteglielo all’allenatore”

Ferraro poi rincara la dose, come riporta Ternananews.it, a chi gli chiede se ‘Liverani ha qualche problemino?’: “Ce l’ho io che perdo i problemini”.

Infine il ‘dirigente’ rossoverde aggiunge: ”Ho fatto la Champions, ricordatelo. Voglio regalare gioie a questi tifosi che stanno tutto il giorno a suonare il tamburo. Meriteranno una squadra tosta? La squadra è forte, forte, forte ma giochiamo con la paura. Questi giocatori non devono avere la paura”.