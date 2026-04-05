Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"

Annika Paz, attaccante argentina dell'Inter Women, ha parlato al Matchday Programme di Inter-Roma, raccontando i suoi primi mesi in Italia con la maglia nerazzurra, con cui nelle scorse gare ha trovato i suoi primi minuti in gare ufficiali

Le sue parole: "Quando scendo in campo cerco di rilassarmi con le mie compagne, ma mi piace anche scri vere le mie sensazioni, poi quando gioco cerco di non pensare troppo e divertirmi. Penso che la partita più importante della mia carriera sia stata Uruguay-Argentina, quando ho esordito con la Nazionale maggiore segnando il gol del 2-2 finale. Sono arrivata da pochi mesi, ma ho imparato subito a conoscere questa squadra. Il nostro gruppo è molto forte, con una grande attitudine competitiva e tanta voglia di vincere.

Se potessi "rubare" una qualità a una mia compagna vorrei avere il controllo palla di Tessa Wullaert". Poi aggiunge: "Sono giovane, ma ho grande spirito di sacrificio e sono molto competitiva. Come giocatrice sto crescendo a livello fisico e nella velocità, ma anche dal punto di vista mentale: sto imparando a divertirmi quando scendo in campo"