Casarano, Di Bari: "Pasquetta di lavoro, ma è quello che ci piace: stare in campo"

Pasqua e Pasquetta all’insegna del lavoro per il Casarano, atteso dalla sfida contro il Potenza in un turno che non lascia spazio alle tradizioni familiari. Un calendario fitto che costringe le squadre a restare concentrate anche nei giorni di festa.

Alla vigilia del match è intervenuto il tecnico Vito Di Bari, che ha sottolineato le difficoltà legate al calendario ma anche lo spirito con cui la squadra sta vivendo questo momento.

“Purtroppo non decidiamo più noi. Il calendario prevede partite tutti i giorni: va bene per lo spettacolo, un po’ meno per noi che abbiamo anche le famiglie”, ha spiegato l’allenatore, evidenziando comunque il supporto ricevuto dai propri cari: “Saranno qui oggi e domani per festeggiare e incoraggiarci. Sarà una Pasquetta alternativa, ma alla fine è quella che ci piace di più: stare in campo”.

Il Casarano dovrà però affrontare un avversario in grande forma, il Potenza, reduce dalla vittoria in Coppa Italia che ha certificato anche la qualificazione ai playoff: "È una squadra che gioca a calcio. All’andata abbiamo avuto grandi difficoltà”, ha ricordato Di Bari, sottolineando la solidità dei lucani soprattutto in casa: “Tra le mura amiche fanno sempre risultato, fuori un po’ meno, ma restano una delle migliori del girone. Quando c’è entusiasmo le gambe vanno da sole. È una squadra da rispettare, con un progetto importante e un allenatore che lavora da anni”.

Per il Casarano la posta in palio è alta: una vittoria potrebbe avvicinare in modo decisivo la certezza dei playoff e migliorare la posizione in classifica. “Serve continuità”, ha concluso Di Bari, “tra prestazione e risultato”.