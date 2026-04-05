TMW Il peso di Lautaro: torna il capitano e l’Inter sembra un’altra squadra. Il Toro sveglia pure Thuram

Lautaro Martinez non poteva rispondere in maniera diversa a chi, da sempre, ne sottovaluta le qualità. L’Inter aspettava con ansia il rientro dell’attaccante argentino, assente in campionato dalla partita con la Juventus di San Valentino, e il Toro ha subito fatto capire perché: gol in 60 secondi, poi la doppietta che ha steso la Roma in uno snodo cruciale del campionato. Dimenticata la crisi, ecco la vittoria che può dare il là alla vittoria scudetto.

La riprova circa il valore di Lautaro, in fin dei conti, non c’è mai stata. È un giocatore che, da quando veste il nerazzurro, ha saltato così poche partite da non poter mai dare una risposta sensata alla domanda: e se non ci fosse? Nelle ultime settimane era accaduto, e la formazione allenata da Cristian Chivu aveva perso tutto. Mordente, gioco, ma soprattutto gol: l’Inter non segnava tre o più reti nella stessa partita proprio dal derby d’Italia, e nelle ultime quattro uscite - tra Serie A e Coppa Italia - non aveva mai centrato la vittoria.

Con l’Inter, si è svegliato anche Marcus Thuram. L’attaccante francese è stato autore di un gol e due assist, entrambi per il compagno d’attacco. Interrotto il digiuno a rete, che durava dal 5-0 sul Sassuolo di inizio febbraio (anche l’ultima gara in cui la ThuLa aveva segnato con entrambi i suoi componenti), in una stagione nella quale Tikus aveva contribuito attivamente a due o più gol nella stessa gara soltanto nelle prime giornate di Champions e campionato (Ajax e Torino), oltre che con il Venezia in Coppa Italia. In tutti i tre precedenti si era trattato di una doppietta. Un bel modo di ripartire, o forse di chiudere in via definitiva l’ipotesi di una rimonta ai danni dell’Inter.