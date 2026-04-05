Con Lautaro è tutta un’altra Inter: il Toro vale (quasi) un punto a partita in più

È Lautaro Martinez l’indiscusso protagonista di Inter-Roma, vinta 5-2 dai nerazzurri grazie a una doppietta dell’attaccante argentino. Un ritorno, il suo, atteso con ansia da Cristian Chivu e i giocatori nerazzurri, che nelle ultime tre giornate di campionato non avevano trovato la vittoria.

A certificare l’impatto del capitano, ci sono alcuni numeri, anche se non sufficienti per un campione statisticamente valido. Senza Lautaro, l’Inter ha ottenuto otto punti in cinque giornate (due vittorie, un pari e due sconfitte): tradotto in media, vuol dire 1,6 punti a a partita.

Nelle ventisei partite di campionato in cui Lautaro è invece sceso in campo (24 volte dall’inizio), la squadra di Chivu ha invece conquistato 64 punti. Diviso per il numero di gare, si ha una media di 2,46. Significa quasi un punto in più a partita.