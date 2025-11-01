Cambia il direttore sportivo, ma non il tecnico: il Genoa saluta Ottolini e conferma Vieira

Il Genoa e Marco Ottolini si separano ufficialmente. Il club rossoblù ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo, che lascia dunque il suo incarico dopo aver contribuito alla promozione in Serie A e alla costruzione del progetto tecnico delle ultime stagioni. Al suo posto arriva Diego Lopez, che avrà anche il compito di valutare la posizione di Patrick Vieira, fin qui protagonista di un inizio di campionato complicato.

Per Ottolini potrebbe ora aprirsi la strada di un ritorno alla Juventus, club in cui aveva già lavorato in passato. "La ricerca è ancora in corso e vi daremo notizie quando sarà il momento", ha spiegato questo venerdì il futuro ad bianconero Damien Comolli, confermando che il club torinese è ancora alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Nel frattempo, il Genoa ha voluto ringraziare Ottolini "per l’impegno e la dedizione, augurandogli il meglio in vista delle sfide professionali che lo attendono".

Sul fronte tecnico, Patrick Vieira resterà sulla panchina rossoblù almeno per la prossima partita. Il confronto con Diego Lopez non ha portato al ribaltone: il francese guiderà il Grifone lunedì contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Una conferma momentanea, arrivata dopo un doppio incontro - tra direttore sportivo, tecnico e squadra - che lascia comunque aperta la possibilità di nuove valutazioni dopo la gara del Mapei Stadium.