Da una risoluzione all'altra, Ottolini e Vieira: la rivoluzione di novembre del Genoa

Una vera e propria rivoluzione in tre giorni. Il Genoa non sta certamente attraversando un momento facile con un ultimo posto in classifica, anche se va detto siamo solo ad inizio stagione, e una crisi di gioco che attanaglia la squadra rossoblù. Fra le mura amiche il Grifone non solo non ha ancora portato a casa l'intera posta in palio ma non è nemmeno riuscito a segnare una rete nonostante un pubblico che in 30mila riempie i gradoni del "Ferraris". Per questo motivo la società ha pensato ad una vera e propria scossa per provare a smuovere la situazione.

Prima l'addio a Ottolini

Nei giorni seguenti alla partita si è parlato della posizione del direttore sportivo Marco Ottolini, la cui risoluzione è stata ufficializzata ieri: "Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Marco Ottolini. Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/25. La società ringrazia Marco Ottolini per l’impegno e la dedizione augurandogli il meglio in vista delle sfide professionali che lo attendono".

Poi quello a Vieira

E oggi infine è arrivato il comunicato che ha sancito la fine del rapporto con Vieira: "Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito".