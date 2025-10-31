Ufficiale Genoa, risolto il contratto con il ds Ottolini: il comunicato. Può tornare alla Juventus

Il Genoa saluta ufficialmente Marco Ottolini. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rossoblù ha comunicato la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo, il cui posto sarà preso da Diego Lopez, che deciderà il futuro di Patrick Vieira.

Va alla Juventus? Di Ottolini, per il quale sarebbe un ritorno, si è parlato a lungo in ottica bianconera: “La ricerca è ancora in corso e vi daremo notizie quando sarà il momento”, ha detto oggi il futuro ad Damien Comolli in merito alla ricerca di un direttore sportivo da parte della società torinese.

Il comunicato stampa del Genoa. “Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/2025. La società ringrazia Marco Ottolini per l’impegno e la dedizione augurandogli il meglio in vista delle sfide professionali che lo attendono”