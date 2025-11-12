Juventus, i 3 motivi per i quali Ottolini è in pole come nuovo direttore sportivo

Il nome di Marco Ottolini continua ad essere caldo in chiave Juventus. Dopo la nomina ad amministratore delegato del club bianconero Damien Comolli si è espresso sulla questione del nuovo direttore sportivo, pur senza far nomi.

Comolli ieri ha dichiarato: "Nuovo ds? È l’anello mancante all’interno del leadership team, una casella vuota. Penso che in poco tempo troveremo qualcuno, stiamo cercando in maniera attiva. Stiamo effettuando delle interviste. Durante l’estate John Elkann mi ha detto: come attrarre dei talenti? Guarda, si tratta della Juventus e già così si attraggono delle persone. Ci sono persone che hanno CV fantastici, vogliamo prenderci il tempo giusto per prendere le persone corrette".

Tre motivi per Ottolini in pole

Come vi abbiamo raccontato quello di Ottolini è il primo nome per i bianconeri. Secondo Tuttosport ci sono diversi motivi per i quali la sua candidatura è così forte. Innanzitutto perché nel colloquio conoscitivo con Comolli ha lasciato un’ottima impressione. Poi perché Ottolini conosce già molto bene il settore giovanile della Juve. Inoltre rispetto ai profili stranieri al vaglio, Ottolini ha l’abilitazione da direttore sportivo a Coverciano (conseguita nel 2020).

Secondo il quotidiano la società di head hunting incaricata di fornire la short list a Comolli aveva individuato anche l’ex Genoa Johannes Spors, ora al Southampton, poi Domenico Teti, che ha appena lasciato il Wolverhampton, così come Rui Braz, l’ex Benfica ora uomo mercato dell’Al-Ahli. Ottolini, però, è in testa.