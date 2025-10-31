Genoa, Vieira resta in panchina: fiducia confermata dopo il confronto con il nuovo ds
Patrick Vieira rimarrà, almeno per la prossima partita, l’allenatore del Genoa. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, il confronto con il nuovo direttore sportivo Diego Lopez, nel giorno in cui il Grifone ha annunciato la risoluzione di contratto con Marco Ottolini, non ha portato al ribaltone.
Vieira sarà quindi regolarmente in panchina nella prossima giornata, durante la quale i rossoblù - zero vittorie finora in Serie A - sfideranno (lunedì) il Sassuolo di Fabio Grosso.
La conferma, che ovviamente non esclude nuove valutazioni dopo la gara del Mapei Stadium, è arrivata dopo un doppio confronto, oltre che tra il ds e il tecnico, anche fra il dirigente e la squadra rossoblù.
Editoriale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
