Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese e le ultime dai campi (Domenica, ore 18, arbitra Mariani, diretta tv su DAZN e Sky).

Come arriva la Fiorentina.

Uscita con le ossa rotte anche dall’ultima gara di Conference League, per la Fiorentina è già tempo di concentrarsi sul campionato e su quella che si preannuncia una gara decisiva per Vanoli. Domenica alle 18 al Franchi arriva l’Udinese e il tecnico viola, che si gioca la panchina, ha dichiarato che è pronto a stravolgere la squadra. Questo si dovrebbe tradurre con un cambio modulo e un definitivo passaggio alla difesa a quattro. Rispetto alla trasferta di Losanna torneranno i titolarissimi a partire da De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Parisi, che formeranno la linea di difesa. A centrocampo si rivedrà Fagioli in cabina di regia, sostenuto da Mandragora. L’unico confermato potrebbe essere Kouame, schierato sulla corsia di di sinistra, con Fortini ad agire sull’altro lato di campo. Davanti agiranno Gudmundsson e Kean.

Come arriva l'Udinese.

L’Udinese si avvicina alla sfida contro la Fiorentina con ancora problemi sulla catena di sinistra. Da valutare il possibile rientro di Kamara almeno per la panchina, nel frattempo Bertola potrebbe essere riconfermato sulla fascia. Nel solito 3-5-2 ci sarà in porta Okoye, in difesa Solet, Kabasele e Kristensen. Per le corsie i favoriti sono Bertola per la sinistra, con Zanoli a destra. In cabina di regia Karlstrom, affiancato da Piotrowski ed Ekkelenkamp. Coppia d’attacco formata da Zaniolo e Davis.