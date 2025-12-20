Cagliari-Pisa, le probabili formazioni: Gaetano scalpita. Moreo o Tramoni per sostituire Nzola

Le probabili formazioni di Cagliari-Pisa e le ultime dai campi (Domenica, ore 12.30, arbitra Fourneau, diretta tv su DAZN).

Come arriva il Cagliari.

Rientrano in gruppo Esposito e Mina e mister Pisacane può, in parte tirare un sospiro di sollievo. Il suo Cagliari aspetta però di sapere le condizioni di Zè Pedro e Borrelli che, anche ieri hanno svolto un lavoro personalizzato. Il loro recupero verrà valutato nel corso della rifinitura di domani. Intanto, il tecnico rossoblù, inizia a farsi un'idea su quella che sarà la formazione titolare. In caso di forfait di Borrelli, il modulo che si vedrà contro il Pisa potrebbe essere un 4-4-1-1. Caprile naturalmente in porta; davanti all'estremo difensore Zappa, Mina, Luperto e Obert. Il centrocampo dovrebbe rivedere confermati Palestra, Deiola, Adopo e Folorunsho. Mentre davanti Gaetano a supporto di Esposito.

Come arriva il Pisa.

Alberto Gilardino dovrà fare a meno di Akinsanmiro e Nzola impegnati in Coppa d'Africa, con quest'ultimo che non ci sarebbe comunque stato a causa delle tre giornate di squalifica rimediate dopo l'espulsione presa nella gara contro il Parma e per sostituire l'angolano il maggiore indiziato sembra essere Moreo, favorito su Tramoni, mentre l'altro posto sarà occupato da . In porta dovrebbe esserci Semper con Calabresi, Caracciolo e Canestrelli a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Marin, Aebischer e Vural, con Toure e Leris sulle corsie laterali. Ancora assente Cuadrado, alle prese con l'infortunio che lo sta tenendo ai box da diverse settimane.