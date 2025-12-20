Assenze pesanti e calendario in salita: il Lecce si prepara a un mese di fuoco

Dopo il successo nello scontro diretto con il Pisa, il Lecce ricarica le pile in una settimana di sosta anomala in campionato. La sfida contro l'Inter, per l'impegno in Supercoppa, si terrà infatti a gennaio.

Sprint casalingo

Il 2025 del Lecce si chiuderà al "Via del Mare" sabato 27 dicembre con la sfida contro il Como. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha cambiato il passo in casa nelle ultime uscite. I giallorossi, infatti, sono reduci da due successi consecutivi fra le mura amiche, contro Torino e Como. Sei punti che hanno dato slancio alla classifica e che hanno una spallata per migliorare nettamente il rendimento casalingo.

Calendario in salita

Il Lecce è adesso consapevole di avere davanti a sé un calendario tutt'altro che semplice. Da qui al termine del prossimo mese di gennaio, i giallorossi se la vedranno nell'ordine con Como, Juventus, Roma, Parma, Inter, Milan e Lazio. Impegni sulla carta non semplici, che obbligheranno la formazione salentina a fare gli straordinari per poter strappare punti pesanti in chiave salvezza.

Assenze che pesano

A ciò si aggiungono anche delle assenze che costringeranno Di Francesco a ridisegnare gli equilibri di squadra. Il Lecce dovrà infatti fare a meno di Gaspar, Coulibaly e Banda, impegnati in Coppa d'Africa. In difesa ci sarà una chance importante per Siebert, mentre in avanti si ritaglierà sempre più spazio Sottil. A centrocampo, invece, oltre all'assenza di Coulibaly, si è aggiunta la tegola Berisha. Il centrocampista albanese si è fermato a causa di una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra che lo terrà per qualche settimana lontano dal campo. Di Francesco studia le alternative per far fronte alle contingenze del periodo. Con un occhio al mercato e alle novità che potranno arrivare a gennaio.