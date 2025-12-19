Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torino, Baroni: "Il prossimo passo è eliminare i cali di tensione. Simeone? Non è al 100%"

14.15 - Marco Baroni presenta Sassuolo-Torino, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A in programma domenica alle 15 al Mapei Stadium. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza è previsto per le 14.30.

Ore 14.35 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Senza Coco e Masina, giocherà Tameze? E chi può essere un'alternativa in difesa?
"Tameze sicuramente è in campo. Biraghi non è un'alternativa, sta lavorando bene ed è importante. Lui e Dembele ci sono, porteremo in lista Sazonov ed è a disposizione: era in uscita, ma porteremo anche lui"

Ilic può giocare davanti alla difesa?
"E' bravo, il problema è solo di condizione fisica e mentale. Può ricoprire vari ruoli a centrocampo perché ha corsa e qualità, è un fattore legato alla sua presenza psico-fisico che non l'impiego nel ruolo"

Cosa vuole vedere contro il Sassuolo?
"Non avere cali di tensione. Sono situazioni che ci hanno penalizzato molto, bisogna giocare dal primo all'ultimo minuto con presenza, dedizione, attenzione ed energia. E' il passo definitivo che deve fare questa squadra"

Simeone ha i 90 minuti?
"E' fantastico, sono orgoglioso di allenarlo. Non è al 100% ma è normale, sta lavorando per trovare la miglior condizione. Ha una grande energia anche in allenamento, è disponibile e in quel ruolo ne ho quattro: lui, Zapata, Adams, Ngonge e anche Njie"

Che regole vi siete dati?
"Stare di più insieme: lo ha detto il direttore, la squadra lo ha accolto bene. Ciò che ti serve in campo, lo costruisci fuori. Con regole e compattezze, lo sei dentro e fuori dal campo"

Il calendario dà l'opportunità di fare un filotto...
"E' ciò che vogliamo, ma non esistono gare facile. Cerchiamo un'identità senza avere cali o disattenzioni, dobbiamo affrontare questo: la continuità, la voglia, la compattezza. La crescita sta tutta lì"

In difesa è emergenza, ma si sapeva della Coppa d'Africa: aveva chiesto un difensore in più?
"Abbiamo chiuso il mercato pensando di giocare a quattro dietro, poi abbiamo cambiato. La Coppa d'Africa è invasiva dal punto di vista numerica, ma abbiamo le risorse per sopperire alle assenze"

Ha parlato di mercato con Petrachi?
"Il confronto con il direttore è quotidiano. Il mio ruolo è stare attento alla squadra e all'oggi, abbiamo fatto un'analisi attenta ma sono concentrato solo sul campo"

Quali sono le coppie in attacco?
"Valuto di settimana in settimana, l'allenamento per tenere tutti vivi e che vadano forte devi lasciare spazio a tutti. Davanti ho giocatori bravi, in settimane prendo indicazioni e poi lavoro ogni giorno per cercare una maggiore integrazione tra di loro e con la squadra. E' fondamentale portare la palla agli attaccanti. Dovessi dire che ci sono titolari, non lo dico perché non ci sono. Dobbiamo migliorare la vicinanza tra loro, ognuno deve migliorare in qualcosa: Simeone ama svariare ma non deve allontanarsi troppo dal compagno, Adams spesso si stacca ma in testa dobbiamo avere la profondità. Ci siamo lavorando"

Ngonge sta trovando meno spazio...Può andare via?
"Lui ha qualità, la qualità la vorrei sempre in campo. Predilige lavorare sull'esterno, ma può fare l'attaccante: spetta a lui, deve togliere qualcosa e mettere dentro qualcos'altro. Con la sua partecipazione e il nostro lavoro, si può arricchire"

Gioca Paleari?
"Sì, in questo momento sì. Ma con grande attenzione di lavorare su tutti e portare alla miglior condizione psico-fisica Israel: ha partecipazione nel lavoro e con i compagno, lo aspettiamo"

A centrocampo c'è abbondanza: Casadei, Gineitis e Anjorin, chi può essere più adatto per il Sassuolo?
"Casadei deve lavorare in funzione dello spazio, in questo momento stiamo lavorando per ritrovarlo al meglio. Gineitis ha fatto bene, è una mezzala di inserimento e ha vivacità ed energia. Vlasic sta trovando sempre più certezze, poi Anjorin sta dando continuità di allenamenti ed è una risorsa perché è quasi un nuovo acquisto e sta bene. Anche Anjorin lavora per partire o per subentrare"

Ore 14.50 - Termina la conferenza stampa di Baroni

