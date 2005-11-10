Atalanta-Pafos, le formazioni ufficiali: Sarri fa tanti cambi, ci sono Raspadori e Scamacca dal 1’
Niccolò Righi
Si apre il cammino dell’Atalanta nella League Phase di Conference League. Dopo aver superato il playoff eliminando l’Hapoel Tel Aviv, i nerazzurri sono impegnati questa sera alla New Balance Arena di Bergamo contro i ciprioti del Pafos per la prima giornata della fase di campionato del torneo. Di seguito le scelte dei due allenatori per il match, il cui fischio di inizio è in programma alle 21:00.
Atalanta-Pafos, le formazioni ufficiali
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Gaetano; Elmas, Raspadori, Zalewski; Scamacca.
A disposizione: Ederson, Idele, Krstovic, Obric, Rowe, Samardzic, Sonzogni, Sportiello, De Ketelaere.
Allenatore: Maurizio Sarri
Pafos (4-3-3): Majecki; Bruno, Mmaee, David Luiz, N. Ioannou; Pepe, Sunjic, Quina; Dragomir, Lelé; Biel.
A disposizione: K. Ioannou, Papastylianou, Petrou, Guga, Sema, Anderson, Michele, Alexandre Brito, Evzona, Kais, Correia.
Allenatore: Sà Pinto.
Arbitro: Adam Ladeback (SWE)
Assistenti: Mehmet Culum (SWE), Daniel Yng (SWE)
IV Uomo: Oscar Johnson (SWE)
VAR: Jan Boterberg (BEL)
A-VAR: Bert Put (BEL)