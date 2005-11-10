Al termine della folle rimonta dell'Atalanta sul campo del Borac Banja Luka, vinta per 3-2 negli ultimi sette minuti grazie alle reti di Krstovic all'86', Kolasinac al 90' e Zappacosta al 93' in una sfida valevole per la quarta giornata della fase a campionato di Conference League, il tecnico nerazzurro Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita.

Una serata che siete riusciti a raddrizzare soltanto nel finale, probabilmente i sette minuti più pazzi da quando allena l'Atalanta. Le chiedo una lettura di una partita per certi versi senza senso, perché dopo un buon inizio siete andati sotto di due gol e poi nel secondo tempo siete riusciti a risalire.

"La verità è che abbiamo fatto una buona partita e abbiamo creato tantissime palle gol. Purtroppo in questo momento non abbiamo solidità difensiva e questa fragilità ci fa diventare tutte le partite più complicate. Però, se guardi i numeri della gara, le occasioni nostre ci sono: negli ultimi sette minuti abbiamo fatto tre gol su quattro palle abbastanza facili, mentre nei dieci minuti precedenti avevamo sbagliato tre reti da un metro. Oggi abbiamo combinato errori in fase risolutiva e continuiamo ad avere qualche problema difensivo. Detto questo, è chiaro che la partita diventa complicata, ma la squadra ha dimostrato grande carattere come negli ultimi tempi. Bisogna lavorare per risolvere il problema che ci rende le sfide così difficili. Voglio dire un grazie anche ai nostri tifosi che hanno fatto tanti chilometri per essere qui e che per novantasette minuti ci hanno dato veramente una mano: per fortuna stasera li abbiamo ripagati."

Come si trova la solidità difensiva oltre che con il recupero di Kossounou e Hien, che di fatto non ha mai avuto?

"Bisogna lavorare, ricercare e ricavarsi dei tempi di lavoro che, fra gli infortuni e il calendario, per noi sono difficilissimi da trovare. Però bisogna riuscire a farlo sia a livello di reparto difensivo, sia a livello di squadra."

Soprattutto nel primo tempo mi sono sembrate esserci un po' di ripartenze legate a letture preventive non eccezionali non soltanto dei difensori, ma anche dei centrocampisti, mentre nel secondo tempo sono stati un pochino più attenti.

"Sì, io ho parlato di linea difensiva ma anche di fase difensiva. Le distribuzioni sotto la linea della palla e qualche lettura della linea non sono state sicuramente di buon livello. Questo si sta ripetendo da diverse partite e ci crea delle difficoltà: poi le gare per noi si complicano e non possiamo sperare di risolverle sempre così."

Mi sposto sull'attacco, perché è inevitabile ragionare su un eventuale dualismo tra Scamacca e Krstovic, visto che il tabellino racconta l'importanza dell'ingresso di quest'ultimo. Le chiedo se Krstovic, al di là delle qualità dei singoli, sia forse più adatto in questo momento per il tipo di squadra che sta costruendo a Bergamo.

"Non so, io prima dell'inizio della stagione avrei risposto che Scamacca è un giocatore adattissimo a me. È un centravanti fisico ma allo stesso tempo molto bravo tecnicamente e abile a venire a giocare con la squadra. La differenza in questo momento è che uno è in pieno ottimismo e in piena condizione psicofisica, mentre l'altro viene da un momento molto difficile e piano piano sta cercando di ricostruirsi. L'ho sempre detto: secondo me il dualismo non esiste, con me partono alla pari e poi è il campo a decidere chi gioca di più. In questo momento sta facendo meglio Krstovic e gioca di più Krstovic, però potrebbe essere anche solo un momento stagionale."