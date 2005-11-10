Prima lo spavento, poi la rimonta in sette minuti. In Conference League l'Atalanta va sotto di due gol contro il Borac nel primo tempo, poi la ribalta con Krstovic, Kolasinac e Zappacosta nel recupero anche grazie a due espulsioni dei bosniaci. La Dea sale così a 7 punti in classifica, a -2 dall'ottavo posto. Così Maurizio Sarri in conferenza stampa al termine della partita: “Per i primi 86 minuti abbiamo fatto bene lo stesso. Abbiamo avuto delle problematiche: siamo stati troppo fragili in difesa purtroppo, e abbiamo sprecato tante occasioni da gol. L’Atalanta stasera ha avuto 14 palle gol e mettendoci dentro 2/3 errori difensivi la partita si è complicata. Poi per fortuna la legge dei grandi numeri ci ha premiato, però se non risolviamo la fragilità difensiva le partite saranno tutte complicate”.

Si aspettava qualcosa di diverso da Scamacca?

“Scamacca ha passato un momento difficile, sta cercando di rialzare la testa. Aspettarsi 100 subito non era preventivato: lasciamolo crescere gradualmente. Critiche da parte mia non arriveranno mai perché so che ha bisogno anche di me per crescere. Va bene così, per ora”.

Cosa pensa del rendimento di Rowe?

“Secondo me Rowe deve essere meno confusionario. Ha delle qualità dove può incidere di più, si è perso stasera solo nella parte conclusiva. A differenza di un mese fa è un giocatore reattivo e con tanta voglia di fare bene: un passo importante per lui”.

Secondo lei perché c’è questa fragilità difensiva?

“Sulle distribuzioni della palla, e ogni volta che ripartivano gli avversari sembravano più pericolosi. Secondo me anche nella lettura difensiva seppur mantenendo la linea”.

Come si prepara la gara contro il Lecce?

“Sarà una gara difficile. Bisogna ritagliarsi piccoli spezzoni di tempo a fine allenamento per lavorare al meglio sui reparti: il calendario non ci aiuta, così come gli infortuni ci hanno penalizzato molto”.