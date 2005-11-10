Conference League, la classifica aggiornata: Atalanta 14ª, a due punti dagli ottavi
La clamorosa rimonta sul campo del Borac Banja Luka permette all’Atalanta di rilanciarsi in Conference League. Grazie al 3-2 in Bosnia, firmato nel finale da Krstovic, Kolasinac e Zappacosta, la squadra di Maurizio Sarri sale a sette punti e occupa il quattordicesimo posto in classifica, a due lunghezze dall’ottava posizione, che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale. In vetta il Monaco, unica squadra ancora a punteggio pieno, seguito da Brighton e Sint-Truiden. Mancano due giornate alla conclusione della fase campionato. Di seguito la classifica aggiornata.
La classifica dopo la quarta giornata
1. Monaco 12 punti (4), +7 differenza reti
2. Brighton 10 punti (4), +9 differenza reti
3. Sint-Truiden 10 punti (4), +5 differenza reti
4. Ajax 9 punti (4), +10 differenza reti
5. Panathinaikos 9 punti (4), +5 differenza reti
6. Lugano 9 punti (4), +5 differenza reti
7. Twente 9 punti (4), +5 differenza reti
8. Friburgo 9 punti (4), 0 differenza reti
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9. Trabzonspor 7 punti (4), +3 differenza reti
10. Braga 7 punti (4), +3 differenza reti
11. Mjalby 7 punti (4), +3 differenza reti
12. Copenaghen 7 punti (4), +2 differenza reti
13. Brann 7 punti (4), +1 differenza reti
14. Atalanta 7 punti (4), +1 differenza reti
15. Universitatea Craiova 7 punti (4), 0 differenza reti
16. Hajduk Spalato 6 punti (4), -1 differenza reti
17. Aarhus 5 punti (4), +2 differenza reti
18. Jablonec 5 punti (4), +1 differenza reti
19. Stella Rossa 5 punti (4), 0 differenza reti
20. Nordsjaelland 5 punti (4), -1 differenza reti
21. Egnatia 5 punti (4), -1 differenza reti
22. Gent 5 punti (4), -1 differenza reti
23. Kairat Almaty 5 punti (4), -3 differenza reti
24. Iberia 1999 4 punti (4), -2 differenza reti
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25. Midtjylland 4 punti (4), -4 differenza reti
26. Borac Banja Luka 3 punti (4), -2 differenza reti
27. Riga 3 punti (4), -2 differenza reti
28. Inter Escaldes 3 punti (4), -3 differenza reti
29. Lincoln Red Imps 3 punti (4), -4 differenza reti
30. Thun 3 punti (4), -4 differenza reti
31. Kauno Zalgiris 3 punti (4), -8 differenza reti
32. CSKA Sofia 2 punti (4), -2 differenza reti
33. Hearts 1 punto (4), -5 differenza reti
34. Getafe 1 punto (4), -5 differenza reti
35. Pafos 1 punto (4), -6 differenza reti
36. KuPS 1 punto (4), -8 differenza reti