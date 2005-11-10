Atalanta, impresa europea: nessuna italiana aveva mai completato una rimonta così
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 23:30Serie A
autore Daniel Uccellieri
26.11.2026 23:30Serie A
L'Atalanta rimonta il Borac Banja Luka da 0-2 a 3-2 con tre gol dall'86' in poi: è un record per le squadre italiane nelle coppe europee.
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L'Atalanta ha vinto 3-2 in casa del Borac Banja Luka, rimontando lo svantaggio di due reti con tre gol nel finale. I padroni di casa hanno terminato la partita in nove uomini per le espulsioni di Pascual e Herrera.
Con questa vittoria, l'Atalanta è diventata la prima squadra italiana a ribaltare uno svantaggio di almeno due gol tra Champions League, Europa League e Conference League segnando tutte le reti dall'86' in poi, recupero compreso.
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