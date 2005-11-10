Atalanta, Sarri: "Pafos più forte del nome che porta. Scalvini out, forse anche per il Milan"

Il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro il Pafos in Conference League: "Una partita importante, come sempre quando si giocano partite europee sarà dura. Affrontiamo una squadra più forte del nome che porta, con qualità tecnica visti i tanti portoghesi e brasiliani. Ci sarà da soffrire".

I problemi in difesa visto anche l'infortunio di Scalvini?

"Scalvini non ha un infortunio molto grave, ma per qualche giorno dovrà stare a riposo. Probabilmente salterà anche il Milan. Andremo a sopperire con quelli che abbiamo, ma in questo momento è importante che tutti siano coinvolti quindi bene che mettano piede in campo più giocatori possibili".

Ritrova David Luiz dopo 8 anni dai trionfi al Chelsea...

"Un ragazzo straordinario e un giocatore fortissimo. Oltre al giocatore ha uno spessore umano gigantesco, sono affezionato a lui e lo ricordo volentieri. Lo vedo come un innamorato del calcio quindi immaginavo avrebbe giocato per tanto".

Col Venezia avete staccato nella ripresa?

"Non penso. Il Venezia nell'arco delle partite ha messo in difficoltà tutti, chiaramente quando tenti il tutto per tutto ci sta. Il primo tempo avevamo un baricentro alto che ci consentiva di riconquistare alti e veloci, nella ripresa riprendevamo palla al nostro limite dell'area e abbiamo sbagliato alcune ripartenze".

Sarà 4-2-3-1 o si torna all'antico?

"Sono due opzioni e ce le giocheremo di volta in volta e nell'arco della stessa partita".

In attacco sono cambiate le gerarchie?

"Il ballottaggio fa parte del calcio moderno, viste anche le 9 partite in 26 giorni. Rientra tutto nella normalità, poi se a livello giornalistico vi piace trovare gerarchie vi dico che le troverete mese mese".

Il ranking dice che l'Atalanta è una delle grandi favorite...

"Il ranking è fatto dai risultati del passato e quindi non ha nessuna importanza".