Live TMW Atalanta, Zappacosta: "E' mancato solo il goal. Fiducioso per le prossime gare"

Zappacosta, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro la Lazio nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.

Avete creato tanto: cosa è mancato per l'ultimo step?

"Manca un po' di qualità in più nonostante le tante occasioni: dobbiamo solo migliorare e non c'entra la sfortuna. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto e volevamo vincere. Peccato, perché avevamo giocato bene".

Come si spiega il cambio di passo da primo a secondo tempo?

"Erano molto compatti: era difficile nel primo tempo trovare gli spazi. Nella ripresa si sono allargati e noi siamo riusciti a venirne fuori. Ora conta solo guardare avanti e sono fiducioso per il futuro".

Quanto ti senti specialista sulla fascia sinistra?

"Faccio quello che mi chiede il mister. Giocare a destra o sinistra non fa alcuna differenza. Sono contento di riuscire ad aiutare la squadra".

Quanto pesa quel goal mancato?

"Molto, ma nel calcio questo capita. Bisogna soltanto migliorare".