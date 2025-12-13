Atalanta, Zappacosta: "Serve una sterzata anche in campionato, lo vogliamo tutti"

L'esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro il Cagliari valido per la 15^ giornata di Serie A.

Vedremo un'Atalanta diversa anche in campionato?

"E' quello che vogliamo un po' tutti. Sappiamo che vogliamo cambiare passo in campionato e dovremo mettere intensità e voglia di vincere".

Palladino quello che ha detto in conferenza lo ha detto anche a voi?

"Dobbiamo trovare continuità e affrontare tutte le partite allo stesso modo, dobbiamo dare una sterzata anche in campionato".

Come mai questi alti e bassi?

"Sono momenti che fanno parte del calcio, li abbiamo avuti anche li anno scorsi e dobbiamo essere più costanti e attaccare la spina ogni partita".