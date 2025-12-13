Atalanta, Zappacosta: "Orgoglioso delle 200 presenze, dobbiamo dare continuità"
Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Cagliari: "Dare continuità, la missione è vincere la partita di stasera che sarà molto difficile. La dobbiamo affrontare con la stessa intensità di quella col Chelsea".
200 presenze con l'Atalanta cosa significano per te?
"Per me è davvero un onore e un orgoglio, l'Atalanta mi ha fatto esordire in A e raggiungere questo traguardo è qualcosa di speciale. Siamo concentrati, vogliamo fare una grandissima partita".
