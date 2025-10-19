Atalanta, Zappacosta: "Lavoreremo per essere più concreti. Juric? Ci sono analogie con Gasp"

Dopo il pari contro la Lazio, Davide Zappacosta ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Peccato perché abbiamo disputato una buona partita, soprattutto nel secondo tempo. Non siamo riusciti a concretizzare le occasioni create. Lavoriamo tanto in settimana per queste situazioni offensive, cerchiamo in tutti i modi per fare gol. Delle volte è così, la palla non entra e capita. Dobbiamo lavorare comunque per migliorarci".

C'è differenza nel metodo lavorativo con Juric?

"Il mister chiede rispetto alle sue interpretazioni della gara: ci sono delle analogie con Gasperini. Continuando così, possiamo toglierci delle soddisfazioni. Il gruppo lavora al meglio".