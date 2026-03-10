TMW Parma, a parte sia Bernabé che Britschgi: le ultime in vista del Torino

Il Parma spera di recuperare il prima possibile Adrian Bernabé e Sascha Britschgi, entrambi assenti nell’ultima di campionato al Franchi con la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW, questa mattina sia il centrocampista spagnolo sia il laterale svizzero si sono allenati a parte.

Entrambi verranno valutati quotidianamente per la trasferta di Torino, la speranza di Cuesta è di averli a disposizione. Domattina in programma una nuova seduta di allenamento per gli emiliani, che scenderanno in campo allo stadio Olimpico Grande Torino venerdì 13 marzo alle 20.45.