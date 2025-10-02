TMW News Hojlund si è subito preso il Napoli. La Juve e le debolezze difensive

Nel corso del TMW News di oggi tanti temi da affrontare, legati alla Champions ma anche al campionato. Ne parliamo con Massimo Morales e Simone Braglia. Occhi puntati ovviamente anche sulla super sfida di domenica sera tra Juventus e Milan, con i rossoneri che ora hanno il morale a mille.

Il Napoli da squadra

"E' stata una vittoria da squadra", ha detto Antonio Conte commentando il successo dei partenopei contro lo Sporting Lisbona. "Da squadra che nonostante la difficoltà dell'emergenza ha fatto bene. Poi qui tutto passa in secondo piano, ma la linea difensiva dell'anno scorso, portiere compreso, oggi mancava tutta. Questo deve dare ancora più forza alla squadra. Perché lavorando con lo spirito e la cattiveria agonistica giusti abbiamo l'opportunità di giocarcela. Come abbiamo fatto stasera contro un'ottima squadra. Io avevo grandissimo rispetto dello Sporting perché ha tutte le carte in regola per creare seri problemi a chiunque. Viene da campionati vinti in sequenza in Portogallo, per cui c'era grande rispetto. Abbiamo preparato la partita in un giorno più stamattina, quindi complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto una bellissima vittoria, che deve darci forza, morale e deve farci capire che nonostante le difficoltà va semptre trovata la soluzione".

Clicca sotto per guardare il TMW News