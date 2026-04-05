TMW Bologna, squadra da trasferta: la corsa all'ottavo posto parte lontano dal "Dall’Ara"

Riparte il campionato del Bologna. E riparte da Cremona la squadra di Vincenzo Italiano che vuole trasportare in campionato l'energia del successo dell'Olimpico di due settimane fa contro la Roma che è valso la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Un avversario ostico che ha dimostrato di aver saputo cambiare passo dopo l'avvicendamento in panchina ma che può rappresentare un importante punto di partenza per questo rush finale di stagione.

Lotta per l'ottavo posto

La zona europea forse è difficile da raggiungere. Il sesto posto rappresentato da Juventus e Roma dista 12 punti e le giornate al termine sono soltanto otto. A giocare a sfavore dei felsinei anche la Coppa Italia con una fra Atalanta e Lazio, rispettivamente settima e ottava, che andrà in finale giocandosi delle chance di vincere il trofeo e quindi ottenendo il pass per la prossima Europa League. Solo nel caso in cui una fra Inter e Como vincesse allora aprirebbe le porte della Conference League alla settima classificata ma per il momento l'obiettivo è quello di raggiungere l'ottavo posto dei biancocelesti distante solo un punto e che porterebbe almeno a saltare i preliminari di Coppa Italia l'anno prossimo, oltre ad un premio in denaro maggiore.

Bologna, squadra da trasferta

E la possibilità è ghiotta specialmente analizzando il ruolino di marcia dei rossoblù che lontano dal "Dall'Ara" hanno raggiunto risultati importanti. Analizzando solo le gare esterne il Bologna sarebbe quarto in classifica a pari merito con il Como e proprio in trasferta ha avuto la meglio sulla Roma nel doppio confronto di Europa League. La Cremonese è avvisata.