Lecce-Atalanta, i convocati di Palladino: fuori Hien e Scamacca, si ferma Rossi
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Indisponibili Hien, Scamacca ed il terzo portiere Rossi (che effettua terapie per una pubalgia): questi gli assenti dalla lista dei giocatori convocati da Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, in vista della sfida che i bergamaschi affronteranno contro il Lecce, domani pomeriggio al Via del Mare.
I convocati dell'Atalanta per la sfida contro il Lecce
Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Pardel
Difensori: Ahanor, Bakker, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Kolasinac, Kossounou, Zappacosta, Scalvini, Navarro.
Centrocampisti: De Roon, Musah, Pasalic, Samardžić, Zalewski, Ederson, De Ketelaere.
Attaccanti: Krstović, Raspadori.
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