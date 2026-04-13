Camolese: "Ecco perché dare fiducia a Comuzzo. Fagioli e la Fiorentina, vi dico la mia"

L'allenatore Giancarlo Camolese ha parlato nelle scorse ore a Radio FirenzeViola, approfondendo gli argomenti legati alla partita di questa sera tra Fiorentina e Lazio: "Adesso le fatiche cominciano a farsi sentire, ogni squadra ha qualche problema, i punti cominciano a essere determinati soprattutto per la Fiorentina. È chiaro che gli allenatori cercano di mettere in campo giocatori che stanno bene. Tutti gli anni il calcio ci sorprende, a Firenze si era partiti totalmente con altre idee, la necessità è stata quella di tornare con i piedi per terra, lottare su ogni palla e non dare niente per scontato. È stato bravo Vanoli perché con fatica ha rimesso in piedi un intero gruppo".

Per la ripartenza della Fiorentina, Fagioli deve essere un punto fermo?

"È chiaro che nel ricostruire la squadra conteranno molto le idee dell’allenatore. Paratici avrà voglia sicuramente di mettere la sua impronta quindi credo che sotto questo aspetto la Fiorentina sarà una delle squadre che come motivazioni il prossimo anno ne avrà da vendere".

Che idea si è fatto di Comuzzo?

"Gli si dà fiducia perché le qualità le ha dimostrate. A volte ci si dimentica che sono ragazzi giovani e gli aspetti della vita possono influenzare sul campo. Bisogna stargli vicino, dargli i giusti consigli e vanno avanti quelli che pensano di migliorare anno dopo anno".

L'intervista integrale nel podcast