TMW Carnevali all'ingresso in Lega: "Malagò può essere un profilo adatto, ma ne valutiamo anche altri”

Prima dell'inizio dell'odierna Assemblea di Lega, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato dei temi caldi legati al futuro del calcio italiano: "Oggi è la prima volta che ci raduniamo, sarà un momento per confrontarsi, fare valutazioni su chi può essere il candidato. Si sente parlare del fatto che la Lega serie A vuol candidare Malagò, ma per il momento non abbiamo ancora avuto modo di confrontarci fra di noi. Lo faremo oggi e speriamo poi di condividere un nome che possa essere il futuro candidato per la Serie A".

Malagò pensa possa essere un nome buono?

"Malagò penso possa essere una persona adatta a gestire una federazione. E' una persona adatta e lo ha dimostrato in questi anni, penso possa essere la persona adatta al nostro movimento. Ma bisogna capire se ci sono anche altre persone adatte, sento parlare di tanti nominativi quindi valutiamo. E' giusto comunque che questo sia un confronto fra tutti i club, questa è una decisione importante e poi non è detto che il nostro candidato possa venire eletto perché ci sono tante altre situazioni. Sono tutte cose da valutare, ma penso che noi non dobbiamo sbagliare, la Lega Serie A deve avere la forza di reggere una persona importante che possa dare un cambiamento al nostro sistema".

E' d'accordo con De Laurentiis che ha chiesto una persona che sappia parlare con la politica?

"Sicuramente serve una persona che sappia parlare con la politica. Ma penso soprattutto che debba essere una persona che sappia di sport e sappia di calcio, che quindi conosca bene il nostro movimento e le nostre problematiche. Spero che questa persona possa cambiare queste cose che oggi non funzionano ma sarà difficile, perché è un sistema ingessato e ci vorranno cambiamenti radicali, importanti. Spero che si riesca a fare ma sarà difficile, ci vorrà tempo. Non c'è solo da valutare la Nazionale maggiore, ma tutto il sistema. A volte mi domando se Kean avesse segnato cosa sarebbe successo? Io penso che i problemi ci siano indipendentemente da quello che può essere il risultato sportivo".

Ha in mente un candidato oltre Malagò?

"Io voglio ascoltare, capire chi possono essere le persone, chi può proporsi. Tutte le notizie uscite vengono da pensieri personali, perché ancora non ci siamo mai confrontati".

C'è preoccupazione comunque per il tema delle percentuali nel Consiglio federale e per le discussioni con le altre leghe e le altre componenti?

"Il dialogo è la parte più importante. Intanto iniziamo fra di noi, poi con le altre componenti. La Lega Serie A deve essere determinante per la scelta, negli ultimi anni purtroppo sono state fatte scelte determinate da leghe inferiori. Il calcio deve cambiare in modo drastico e noi come Lega Serie A dobbiamo determinare questo".

Parlerà con Marotta di Muharemovic?

"Di Muharemovic stiamo parlando con diverse società, non soltanto con Marotta".