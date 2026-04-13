TMW Marotta: "Malagò candidato è il primo atto. Sfida con Abete? Noi abbiamo fatto una scelta"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai cronisti presenti a margine dell'assemblea di Lega Serie A nella quale i club del massimo campionato italiano di calcio hanno votato per presentare Giovanni Malagò come proprio candidato per salire alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Così Marotta ha parlato di Malagò candidato presidente della FIGC per Lega Serie A: "Uno dei risultati migliori degli ultimi anni, è l'espressione di 20 club e presidenti, il primo atto di consenso di una situazione che ci faccia trovare una strada maestra per migliorare il nostro calcio da due punti di vista: quello della Nazionale e delle riforme. E non possiamo non confrontarci con la politica, punto di riferimento molto importante". Secondo qualcuno, però, dal Governo avrebbero preferito altri profili: "Non lo so e mi dispiace, Malagò è stato individuato per un profilo di manager sportivo che naviga da tanti anni nel nostro mondo e deve essere interprete, colui che raccoglie le linee guida della Serie A per migliorare il nostro calcio, in questo momento un paziente malato che ha bisogno di cure e terapie".

Lo scenario che si prospetta è quello di una corsa a due tra Malagò, il preferito della Serie A, e Giancarlo Abete, che ha chiesto l'appoggio della Lega Nazionale Dilettanti, con il 34% dei voti nell'Assemblea Federale: "Ho letto un'agenzia, non so bene cosa voglia fare ma è un atto legittimo da parte di un dirigente che ha dato molto al calcio. È un suo diritto, chi avrà più consensi vincerà. Parliamo comunque di due dirigenti dal profilo importante, noi chiaramente abbiamo fatto la nostra scelta".

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