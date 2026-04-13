TMW Pessina ancora a zero gol subiti col Bologna. E ha gli stessi clean sheet di Ravaglia

Nel tardo pomeriggio di ieri il Bologna è tornato a gioire al Dall'Ara, ottenendo di nuovo una vittoria casalinga grazie al 2-0 contro il Lecce, e tra i protagonisti del successo rossoblù nella 32^ giornata di Serie A c'è il portierino Massimo Pessina, chiamato per l'occasione all'esordio da titolare con la prima squadra dei rossoblù dal suo allenatore Vincenzo Italiano.

Non era la prima presenza in assoluto di Pessina, che nei mesi scorsi aveva già avuto modo di esordire nella prima squadra del Bologna, dato che a inizio novembre 2025 il classe 2007 - il quale era ancora minorenne, dato che avrebbe compiuto i 18 anni solo un mese e mezzo più tardi - era subentrato a Skorupski all'inizio di Bologna-Napoli, partita che i rossoblù avrebbero vinto per 2-0.

Per Pessina, insomma, sono arrivate due porte inviolate nelle prime due presenze con il Bologna, per un'invidiabile score fino a qui del 100%. Se il suo impiego dovesse aumentare, questo dato è destinato inevitabilmente a modificarsi e a crollare, com'è normale che sia, ma di certo è un bel biglietto di presentazioni. E se si mette a confronto il rendimento di Pessina con colui che più spesso ha rimpiazzato Skorupski in questa stagione nella quale il polacco ha più volte dovuto dare forfait, emerge un dato che potrebbe far riflettere sulle attuali gerarchie dietro al numero uno e che può indurre a pensare anche a un rovesciamento dell'ordine costituito.

Pessina ieri ha infatti preso il posto di Federico Ravaglia, che già ormai da un paio d'anni (c'era ancora Thiago Motta in panchina) è il secondo portiere del Bologna ed era reduce da una serata sfortunata e ricca di errori nell'andata del quarto di Europa League, persa 1-3 contro l'Aston Villa. Quasi tutti hanno pensato a una bocciatura di Ravaglia, ma l'allenatore rossoblù Italiano ha precisato nella conferenza stampa post-partita

Dicevamo di un dato, eccolo: Pessina ha 2 porte inviolate in 2 partite giocate con il Bologna, le stesse di Ravaglia. Che però ha giocato venti volte in più, avendo messo insieme 22 presenze in questa stagione. Insomma, a Pessina è bastato molto meno per eguagliare il dato di colui che lo precede nelle gerarchie della porta. E già da ore nella Bologna del calcio questo è uno dei temi di discussione, sia in vista del finale di stagione (chi giocherà titolare a Birmingham, per esempio?) ma soprattutto guardando al futuro e alla costruzione della squadra per i prossimi anni.